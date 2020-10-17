Южный Урал с опережением решает программу расселения аварийного жилья

Регион перевыполняет план по расселению аварийного жилья. Фото: minstroy74.ru/

На совещании с губернаторами Большого Урала, которое прошло под председательством полпреда президента России в УрФО Николая Цуканова и министра строительства России Владимира Якушева обсудили реализацию национального проекта «Жилье и городская среда». Совещание прошло в формате ВКС. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о реализации нацпроекта на Южном Урале.

На Южном Урале работают три региональных проекта в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»: «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Формирование комфортной городской среды».

Регион активно решает задачу расселения ветхо-аварийного жилья. Благодаря национальному проекту в нынешнем году планировалось расселить 22 тыс. кв. м. Но в нашей области этот показатель перевыполнен: расселено 26 тысяч «квадратов». А до конца года расселят еще 12 тыс. (плюс 70 % к плану). Высокий результат обеспечен, в том числе, за счет выделенному дополнительно из регионального бюджета миллиарду рублей.

Губернатор подчеркнул: если на федеральном уровне будет принято решение о переносе с 2023-2024 на 2021-2022 гг финансирования, то область на два года раньше завершит программу расселения жилья, признанного таковым до 1 января 2017 г. Кроме того, губернатор будет выделять дополнительные средства на расселение аварийного жилья, признанного после 1 января 2017 г. Задача максимум — расселить 350 тыс. кв. м.

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