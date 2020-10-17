Текслер анонсировал ремонт дворов и скверов в Челябинской области

В Калининском районе Челябинска в 2021 году появится новая зона отдыха. Фото: cheladmin.ru

По проекту «Формирование комфортной городской среды» в Челябинской области в следующем году будет капитально отремонтировано 130 общественных пространств — скверов и парков и столько же дворов. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил на окружном совещании по реализации нацпроекта «Жилье». В режиме ВКС рабочую встречу с главами регионов УрФО провели полпред президента Николай Цуканов и министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

На работу по проекту в нынешнем году между 43 муниципалитетами области распределили 1,5 млрд рублей. Благоустроено 209 дворов и 227 парков и скверов. За включение объектов в программу южноуральцы голосовали на электронной платформе «Активный житель 74». Сейчас работы по программе в регионе завершены на 90 %.

В Челябинске, например, сквер появился в Советском районе Челябинска, на перекрестке ул. Цвиллинга и ул. Лазаретной, рядом со стадионом «Локомотив». На месте бывшего пустыря сейчас всегда людно. А в следующем году в парк превратится березовая роща в Калининском районе областного центра у ледовой арены «Трактор».

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