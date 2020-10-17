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«В мире дорожного хозяйства»: челябинский активист высмеял ненужные заборы, сняв пародию на передачу «В мире животных»

Данил Девятов заметил, что типичный челябинец «может попасть под машину на улице без ограждений»
Ангелина ЗАКИРОВААнгелина ЗАКИРОВА
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Данил Девятов высмеял заборы, установленные вдоль газона. Фото: кадр из видео vk.com/Изнанка Челябинска

Данил Девятов высмеял заборы, установленные вдоль газона. Фото: кадр из видео vk.com/Изнанка Челябинска

Челябинский активист Данил Девятов снял пародию на передачу «В мире животных» и высмеял забор, который якобы должен направлять хаотично двигающегося горожанина. В ролике Данил Девятов показал, что челябинец без направляющих ограждений «беспомощен», словно Бэмби. Первый выпуск «В мире дорожного хозяйства» он опубликовал в соцсетях.

— Посмотрите, вот типичный челябинец. Посмотрите, как он хаотично передвигается. Он вышел только что на прогулку, давайте отойдем, чтобы ему не мешать. Он бежит-бежит, а там-то нет никаких ограничений. Посмотрите на его траекторию — он сразу теряется, сразу начинает бежать на опасный участок, — язвительно замечает Данил Девятов.

Речь идет о заборе на улице Плеханова у музыкального института. Этой весной в городе начали убирает лишние ограждения, а осенью челябинцы заметили новые заборы, что вызвало возмущение и стало поводом для пародии.

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