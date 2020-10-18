Как в Челябинске дозвониться до поликлиники в разгар пандемии

Принимать звонки будут сразу 20 операторов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске дозвониться до поликлиники в эти дни очень трудно. И теперь заболевших пугает не только болезнь, но еще и неопределенность. Чтобы медпомощь была более оперативной, в регионе открыли универсальную горячую линию 8-800-201-41-88.

Пока она работает в тестовом режиме. Стажировку проходят 20 операторов.

В ближайшем будущем они смогут принимать звонки горожан, адресованные поликлиникам.

Ранее в Челябинске из-за сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на круглосуточный режим работы перевели службу неотложной медицинской помощи. Мы собрали телефоны всех неотложек в одном материале.

Также в Челябинской области работают несколько горячих линий по вопросам ковид:

— 8 (351) 240-15-16 — министерство здравоохранения;

— 8-800-201-41-88 — круглосуточная горячая линия по вопросам граждан;

— 8-800-350-24-74 — горячая линия для предпринимателей;

— 8-351-269-77-77 — горячая линия службы психологической помощи.

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