В Челябинске службу неотложной помощи начали переводить на круглосуточный режим работы в конце сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске из-за сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ службу неотложной медицинской помощи перевели на круглосуточный режим работы. Рассказываем, какие вызовы без перерывов и выходных будут обслуживать бригады, и куда звонить, чтобы к вам приехал врач.

Раньше вызвать неотложку челябинцы могли в ограниченный промежуток времени. Звонки принимали с 11:00 до 22:00. Но теперь горздрав перевел медиков на круглосуточный режим работы. А все из-за сезонного роста простудных и респираторных заболеваний.

— Вся служба неотложной помощи переведена в круглосуточный режим работы (24/7), — рассказали в городском управлении здравоохранения. — Бригады неотложной помощи будут обслуживать вызовы с поводом: «высокая температура, кашель, головная боль». При необходимости оформляется вызов на перевозку на КТ или госпитализацию. Кабинеты и выездные бригады неотложной помощи на сегодняшний день организованы во всех горбольницах Челябинска. Всего их 17: девять взрослых и восемь детских.

Врачи готовы оказать помощь, при необходимости отправить на КТ и даже госпитализировать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

— По измененному графику до особого распоряжения работает только челябинская служба неотложной помощи, — рассказала пресс-секретарь регионального Минздрава Марина Сергеева. — В районах Южного Урала с сезонным наплывом пациентов, заболевших ОРВИ и гриппом, справляются.

Врачи работают на износ с марта 2020 года, а нынешние сезонные заболевания только увеличивают нагрузку на них. Свою лепту вносит пандемия: люди при малейшем недомогании подозревают у себя коронавирус и сразу вызывают скорую в обход участковых терапевтов.

Диспетчеры, по данным Минздрава, регистрируют более 200 тысяч вызовов в сутки, чего раньше, как отмечают специалисты, не было. Сейчас бригады вынуждены ехать даже в случае небольшого подъема температуры и при первых признаках респираторных заболеваний. При этом экстренных пациентов — жертв автомобильных аварий, пожаров, в том числе, — никто не отменял.

По данным пресс-службы мэрии, при содействии регионального правительства, в Челябинске увеличат число бригад станции скорой помощи за счет других городов и районов области.

ВЗРОСЛЫЕ НЕОТЛОЖКИ

В ГКБ № 1 бригаду неотложной помощи можно вызвать с 11:00 до 23:00 ежедневно. Жители, закрепленные за поликлиниками № 1, № 2 и № 5, могут звонить по телефону 8 (351) 729-00-16. От пациентов поликлиники №4 звонки принимают по номеру: 8 (351) 269-22-23. Перевод на круглосуточный режим работы планируется после укомплектования службы сотрудниками. Кабинет, в который можно обратиться самостоятельно, работает с 08:00 до 16:00 (в поликлинике № 1 — кабинет № 103, в «пятой» (Новосинеглазово) — № 3).

Службу неотложной помощи больницы № 2 можно вызвать по номеру: 8 (351) 729-80-15. Пока с 11:00 до 23:00 (ежедневно), а с 12 октября в планах властей перевести ее на круглосуточный режим работы.

В режиме 24/7 пациенты могут вызвать неотложку ГКБ № 5 — 8 (351) 794-59-41, ГКБ № 8 — 8 (351) 730-52-50 и ГКБ № 9 — 8 (351) 256-40-50 и 8 (900) 021-08-73.

В больнице № 6 переводить неотложку на круглосуточный режим работы планируют с 12 октября — 8 (351) 247-96-20, а в больнице №11 — с 1 декабря — 8 (351) 253-83-53.

Неотложку городской поликлиники №5 можно вызвать по номеру: 8 (351) 740-27-06 (круглосуточно).

Бригаду ГКП № 8 переводить на режим работы 24/7 планируют после укомплектования сотрудниками, а пока вызовы ежедневно принимают с 8:00 до 19:00 по номеру: 8 (351) 239-29-82.

ДЕТСКИЕ НЕОТЛОЖКИ

В трех детских городских больницах службу неотложной помощи уже перевели на круглосуточный режим работы. Родители маленьких пациентов ДГКБ № 1 могут вызвать врача по номеру: 8 (351) 772-13-22, ДГКБ № 7 — 8 (351) 269-00-97, ДГКБ № 8 — 8 (351) 735-13-13 и 8 (351) 735-13-15.

Кабинеты и выездные бригады неотложной помощи есть при 17 больницах и поликлиниках города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неотложку поликлиники №1 можно вызвать по номеру: 8 (351) 214-85-85. Пока с 8:00 до 18:00, а с 19 октября — круглосуточно.

В поликлинике № 4 служба уже работает 24/7. Звонки принимают по двум номерам: 8 (351) 772-13-22 и 8 (900) 024-40-35.

Круглосуточно неотложку могут вызвать и родители маленьких пациентов «восьмой» поликлиники — 8 (351) 791-14-10 и 8 (900) 024-40-35.

На сегодняшний день не планируют переводить на круглосуточный режим работы неотложную помощь поликлиники №6. Пациенты могут вызвать врача службы только с 8:00 до 21:00 — 8 (351) 723-07-25.

Аналогичная ситуация в «девятой» поликлинике. Неотложку пациенты этого медучреждения могут вызвать с 8:00 до 19:00 по номеру: 8 (351) 798-28-85.

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