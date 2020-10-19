УФАС приостановило два аукциона по благоустройству Металлургического района в Челябинске

Один из контрактов связан с благоустройством сквера у ДК «Строителей». Фото: управление архитектуры Челябинска

В Челябинске по требованию УФАС были приостановлены целых два аукциона, связанных с благоустройством Металлургического района. О нарушениях на закупках сообщило ООО «ТехСтройПартнер» из Алтайского края.

Фирма полагает, что администрация Металлургического района, являясь заказчиком, незаконно установила требования к сроку действия банковской гарантии, а также не указало в проекте суммы штрафов за неисполнение или срыва сроков контрактов.

— ООО «ТехСтройПартнер» просит обязать заказчика внести соответствующие изменения в аукционную документацию, продлить срок подачи заявок и привлечь к ответственности виновных лиц, — сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Речь идет об аукционах по благоустройству двух скверов. Один из них находится возле ДК «Строителей», а другой — на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и шоссе Металлургов. Начальная стоимость этих контрактов составляет 18,7 и 10,3 млн рублей соответственно.

Заседание комиссии УФАС по рассмотрению жалоб назначено на 20 октября в 16:45.

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