Когда в Челябинске пройдет первый снег и установится постоянный снежный покров

В Челябинске вот-вот выпадет первый снег. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики Челябинского гидрометцентра уже ждут первый снег. Рассказываем, когда над городом полетят белые мухи.

На этой неделе температура воздуха в регионе стремительно падает. Если во вторник дневные температуры в Челябинске еще могут подняться до +12 градусов, то уже в среду они упадут до +5...+7, а в четверг до +1...+3 градусов.

Соответственно ночью будет еще прохладнее. В ночь на среду до -1 градуса, в ночь на четверг до -2...-4 градусов.

Каждый день в городе ждут осадки. Во вторник, среду, когда синоптики обещают плюсовые температуры, в городе пройдут дождики, а уже в среду вечером, в ночь на четверг пойдет снег.

Естественно, он растает. Постоянный снежный покров установится не раньше второй декады ноября.

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