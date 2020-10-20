Рубль, евро, биткоин: в какой валюте мечтают получать зарплату жители Челябинской области

Рублю верны бухгалтеры и врачи. Фото: Мария ЛЕНЦ

Служба исследований портала hh.ru задала южноуральцам простой вопрос: в какой валюте они хотели бы получать зарплату. Ответ челябинцев удивил. Пандемия закрыла для многих возможность выезда за границу, но каждый третий южноуралец все же мечтает получать зарплату в иностранной валюте.

— Подавляющее большинство — 99% россиян, включая жителей Челябинской области, получают зарплату в рублях. Среди иностранных валют лидируют доллар (0,3%) и евро (0,2%). Нашлись и такие респонденты, кто получает зарплату в биткоинах, — замечают в hh.ru.

При этом 32% южноуральцев не прочь получать заработанное в иностранной валюте. Правда, в отличие от большинства россиян, южноуральцы предпочли доллару евро.

Зарплату в долларах хотели бы получать ИТ-специалисты, представители сферы «Добыча сырья», а также госслужащие. Зарплатой в евро интересуются респонденты из сферы «Закупки», а также представители искусства и медиа.

Категорически против иностранной валюты рабочий персонал, бухгалтеры, административный персонал и медики.

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