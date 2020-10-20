Ближайший поселок уже опахали: на юге Челябинской области горит степь

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.

В Брединском районе Челябинской области около тысячи гектаров земли охвачены низовым пожаром. Леса на этом участке нет, в основном горит степь. На тушении уже работают 330 человек и 69 спецмашин. Но они ждут подмогу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

— Тяжелой техникой проведена опашка по всему периметру пожара. Земля горит отдельными очагами на площади 25 га. Угрозы населенным пунктам нет. Ближайший поселок Каракулька расположен в пяти километрах от зоны огня, его уже опахали, — говорят в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.

По предварительным данным, пожар рукотворный. Уже задержаны двое подозреваемых. Они дают объяснение. Судя по всему, мужчины неосторожно обращались с огнем. Из-за сухой ветреной погоды огонь перекинулся на сухую траву в степи.

— В такую погоду, как стоит нынче, даже выброшенная из окна автомобиля не потушенная сигарета может стать причиной лесного или ландшафтного пожара. Также очень опасно в сухие ветреные дни жечь костры в лесу и на дачных участках. Чаще всего природные и лесные пожары все-таки происходят по вине человека, — говорят в МЧС.

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