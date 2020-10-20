Из-за сложной эпидобстановки в Челябинской области приостановят диспансеризацию

Прием здоровых пациентов перенесут до лучших времен. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за сложной эпидобстановки поликлиники, неотложки и скорая помощь в Челябинской области получает несколько тысяч звонков каждые сутки. Чтобы снять напряженность с вызовом медиков в поликлиниках приостановят диспансеризацию, а освободившихся докторов переведут на обзвон пациентов, заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Практика показала, что каждый пятый звонок пациента можно снять, поговорив с человеком по телефону. Поэтому мы планируем приостановить диспансеризацию, чтобы медики перешли на обзвон, — пояснила Ирина Гехт.

Например, за минувшие сутки в неотложки Челябинской области (а они работают при поликлиниках) поступило 3 тысячи 153 обращения, при этом 2330 звонков непосредственно в областном центре.

Самая напряженная ситуация по количеству заболевших ОРВИ и ковид сейчас сложилась в крупных городах области: в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Копейске, Миассе. Относительное затишье в Уйском, Увельском, Чебаркульском районах и в Карабаше.

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