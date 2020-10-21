Стены челябинского аэропорта разрисовали математическими формулами

По пути к выдаче багажа теперь можно обогатиться знаниями Фото: читатель КП

Челябинский аэропорт имени Курчатова продолжает преображаться с помощью новых арт-объектов. Здесь появились мягкие сиденья с большим атомом, от которого можно зарядить телефон, а стены внутри здания разрисовали математическими формулами и портретами физика Игоря Курчатова и греческого философа Демокрита.

— В стерильной зоне воздушной гавани установлено новое зарядное устройство «Зарядись от атома». Малая архитектурная форма рассчитана на 10 мест подключения гаджетов к зарядке. А еще здесь можно уютно расположиться на мягких сиденьях с обзором на перрон аэропорта, — сообщили в аэропорту имени Курчатова.

"Зарядись от атома" Фото: instagram.com/cekport.ru

Формулы появились и на стойке регистрации Фото: читатель КП

Потрет Демокрита в зале прилета Фото: читатель КП

Так выглядит стена возле эскалатора Фото: читатель КП

Напомним, дизайнерский проект был разработан при содействии с Росатомом. Теперь пассажиры смогут с интересом провести время в ожидании рейса, насладиться арт-объектами и почерпнуть информацию о ядерной энергетике и авиации.

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