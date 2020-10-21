«В моем рту кровавое месиво»: московский блогер избил модель из Челябинска в прямом эфире

Алену Ефремову из Челябинска избили в прямом эфире. Фото: instagram.com/_cyberbabe_

Московский блогер под ником Mellstroy (или Андрей Бурим) приложил головой о стол модель из Челябинска Алену Ефремову. После нескольких ударов девушка выглядела, мягко говоря, нефотогенично. Ее рот напоминал кровавое месиво, так она описала результат коллаборации.

— В моем рту кровавое месиво из железа, крови и кусков кожи. Нахожусь в состоянии аффекта, конечности трясет, голова раскалывается при любом повороте и движении, — написала Алена Ефремова у себя в Instagram.

Сейчас модель ищет других пострадавших, чтобы ее унижение не затерялось среди другого треш-контента, а также просит помощи у юристов.

— Интересно, много ли он замял подобных дел с помощью бабок. Все, кто пострадал от его рук и хочет присоединиться к коллективному иску, пишите в директ, — добавила Алена.

Девушка засняла, как выглядел ее рот после стрима. Фото: instagram.com/_cyberbabe_

Тем временем, девушка закрыла свой директ для всех пользователей. Похоже, она не горит желанием общаться с журналистами.

Как сообщает kp.ru, московская полиция начала проверку инцидента.

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