«В моем рту кровавое месиво»: московский блогер избил модель из Челябинска в прямом эфире

Алену Ефремову из Челябинска избили в прямом эфире. Фото: instagram.com/_cyberbabe_
Московский блогер под ником Mellstroy (или Андрей Бурим) приложил головой о стол модель из Челябинска Алену Ефремову. После нескольких ударов девушка выглядела, мягко говоря, нефотогенично. Ее рот напоминал кровавое месиво, так она описала результат коллаборации.
— В моем рту кровавое месиво из железа, крови и кусков кожи. Нахожусь в состоянии аффекта, конечности трясет, голова раскалывается при любом повороте и движении, — написала Алена Ефремова у себя в Instagram.
Сейчас модель ищет других пострадавших, чтобы ее унижение не затерялось среди другого треш-контента, а также просит помощи у юристов.
— Интересно, много ли он замял подобных дел с помощью бабок. Все, кто пострадал от его рук и хочет присоединиться к коллективному иску, пишите в директ, — добавила Алена.
Девушка засняла, как выглядел ее рот после стрима. Фото: instagram.com/_cyberbabe_
Тем временем, девушка закрыла свой директ для всех пользователей. Похоже, она не горит желанием общаться с журналистами.
Как сообщает kp.ru, московская полиция начала проверку инцидента.
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