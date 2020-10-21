Горело два дня: крупный лесной пожар в Челябинской области удалось потушить

Возгорание произошло в Брединском районе Фото: Управление лесами Челябинской области

В Брединском районе Челябинской области удалось потушить пожар крупный лесной пожар. Как сообщает управление лесами региона, его площадь составила 980 га земли. Пламя начало разгораться 19 октября, а локализовать его получилось лишь вчера вечером. В работе были задействованы более 180 человек и 40 единиц техники.

— Пожар начался 19 октября в 16:00 и по причине сильного ветра и сухой почвы быстро распространился на большие площади. Важно, что огонь пошел по площадям пожаров прошлых лет, соответственно не нанес сильного урона лесу, — сказал начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

Чиновник также добавил, что предполагаемой причиной пожара является человеческий фактор. При сборе валежника местные жители могли нарушить правила пожарной безопасности. Согласно статистике, 99% лесных пожаров происходят по вине человека.

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