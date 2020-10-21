В челябинском музее открылась выставка из Третьяковской галереи

На выставке представлены 33 картины из коллекции Третьяковской галереи. Фото: Пресс-служба ОГБУК «Челябинский государственный музей изобразительных искусств»

Сегодня, 21 октября, в Челябинском музее изобразительных искусств открылась шестая выставка из Третьяковской галереи в рамках нацпроекта «Культура». До 13 декабря челябинцы смогут посмотреть на работы, написанные известными художниками второй половины XIX — начала XX века. На выставке представлены такие жемчужины коллекции, как «Весна – большая вода» Левитана, «На бульваре» Маковского и «Сцена у железной дороги» Перова.

— Выставка «Русская жизнь» посвящена русскому человеку, его самости, характеру, обычаям и традициям, — рассказали в пресс-службе музея.

Также в культурном заведении представили иллюстрированный каталог с 33 репродукциями картин и пояснениями к ним. На время выставки запланированы лекции и мастер-классы.

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