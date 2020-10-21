Награды нашли героев. Фото: gubernator74.ru

В среду, 21 октября, губернатор Алексей Текслер вручил государственные награды сотрудникам МЧС. Высокую оценку федерального правительства виновники торжества получили за проявленные отвагу и мужество в нештатных ситуациях. Пример тому — спасение людей, пострадавших во время взрыва в Магнитогорске. Об этом говорил губернатор Алексей Текслер, вручая награды и поздравляя с важным событием сотрудников МЧС и Поисково-спасательной службы региона.

— Мы вручаем высокие государственные награды сотрудникам МЧС России и Поисково-спасательной службы Челябинской области. Людям, которые проявили личное мужество при спасении людей. Почти два года назад в Магнитогорске произошла страшная трагедия, которая не оставила никого равнодушным. Вся страна следила за спасательной операцией в пострадавшем доме на проспекте Карла Маркса. Разбирать завалы пришлось в самых опасных, экстремальных условиях. Спасатели, с особым риском, выполнили свою работу, свой профессиональный долг. Мы помним эти трагические дни, помним спасенного малыша Ваню Фокина. Восхищаемся мужеством тех, кто пришел на помощь пострадавшим людям. И сегодняшние награды — тому наглядное подтверждение, — сказал Алексей Текслер.

Челябинская области выполняет поручение президента страны, развивая системы предупреждения и готовности к оперативному реагированию в случае возникновения ЧС. Руководитель области подчеркнул, что и дальше уделять важной работе будет уделено повышенное внимание.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях при ликвидации последствий обрушения жилого дома в Магнитогорске медалью «За спасение погибавших» награждены девять служащих Главного управления МЧС России по Челябинской области.

За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях медаль «За спасение погибавших» из рук главы региона получили пять сотрудников поисково-спасательной службы Челябинской области.

Еще двое служащих главного управления МЧС России по Челябинской области удостоены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за высокие личные показатели в служебной деятельности.