Прокуратура Челябинской области заинтересовалась продажей мест в очереди к врачу и на КТ

Жители Челябинской области могут часами сидеть в очереди, чтобы попасть на прием к врачу
Фото: Валентина ВАГАНОВА
После новости о продаже мест в очереди к врачу и на КТ прокуратура Челябинской области организовала проверку.
— В ходе проверки будет дана оценка организации приема граждан в учреждениях здравоохранения, — рассказали пресс-службе ведомства. - Результаты проверки поставлены на контроль.
Напомним, на сайте объявлений появился интересный товар, а точнее услуга. Предприимчивый житель Магнитогорска решил занимать место в очереди и продавать его за 200-330 рублей. Ничего не стесняюсь, пользователь сайта оставил свой телефон и попросил оставлять заявки заранее.
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