Прокуратура Челябинской области заинтересовалась продажей мест в очереди к врачу и на КТ

Жители Челябинской области могут часами сидеть в очереди, чтобы попасть на прием к врачу Фото: Валентина ВАГАНОВА

После новости о продаже мест в очереди к врачу и на КТ прокуратура Челябинской области организовала проверку.

— В ходе проверки будет дана оценка организации приема граждан в учреждениях здравоохранения, — рассказали пресс-службе ведомства. - Результаты проверки поставлены на контроль.

Напомним, на сайте объявлений появился интересный товар, а точнее услуга. Предприимчивый житель Магнитогорска решил занимать место в очереди и продавать его за 200-330 рублей. Ничего не стесняюсь, пользователь сайта оставил свой телефон и попросил оставлять заявки заранее.

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