Власти рассказали, как будут работать школьные лагеря в Челябинской области

Каникулы онлайн: в Челябинской области все мероприятия в дни отдыха детей станут виртуальными. Фото: Олег УКЛАДОВ

Все пришкольные лагеря в Челябинской области в дни осенних каникул будут работать только в режиме онлайн. Об этом заявила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией. Напомним, что глава региона продлил до двух недель отдых школьников.

Важно «разорвать цепочки» передачи вирусов. И разделение детей — лучший метод.

Вузам и ссузам рекомендовано уходить на внеплановые каникулы в случае неблагоприятной эпидситуации.

На совещании с главами муниципалитетов дана рекомендация: все запланированные на каникулы мероприятия будут перенесены в формат онлайн.

По словам министра образования и науки Александра Кузнецова, в дни каникул откроются загородные лагеря, но с условием соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Это будут своеобразные обсерваторы, поэтому против этой формы отдыха детей вопросов нет.

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