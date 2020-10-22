В Челябинске открыли еще одну госпитальную базу по коронавирусу

В новую госпитальную базу привезли компьютерный томограф. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В челябинской горбольнице № 1 заработала новая база для лечения COVID-19. Как сообщила первый замгубернатора Ирина Гехт, пока здесь 30 коек. Постепенно, по мере оборудования этажей кислородом, здесь будут разворачивать новые места для больных. Также в больнице имеется компьютерный томограф.

— Еще десять коек для реабилитации пациентов развернули на базе родильного дома № 1 в Магнитогорске, — добавила вице-губернатор.

Всего в области на сегодняшний день функционирует 5849 ковидных коек на базе 27 больниц.

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