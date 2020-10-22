Геймерам обеспечили подключение к WorldofTanks с минимальными задержками

Билайн Бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») организовал прямой стык сети Билайн с игровыми кластерами Wargaming. Теперь абоненты Билайн могут играть в WorldofTanks и другие популярные игры из любой точки России с минимальными задержками.

Эксперты дирекции по взаимодействию с операторами связи и роумингу Билайн при поддержке коллег из технического блока реализовали общероссийский проект и обеспечили прямое подключение игровых серверов к сети Билайн в Москве, Екатеринбурге, Красноярске, также на конец года запланировано подключение в Хабаровске. Таким образом абоненты смогут играть в WorldofTanks и другие игры из любой точки России с минимальным пингом. Это гарантирует комфортную игру и защиту от возможного влияния трафика других интернет-сервисов, промежуточных сетей и оборудования.

Скачивание обновлений, новых игр и медиаконтента также пройдет быстро благодаря присоединению к сети Билайн узлов CDN (ContentDeliveryNetwork — сеть доставки контента) компании G-CoreLabs, международного провайдера облачных и edge-решений, через которые игры Wargaming и другой популярный медиа и игровой контент распространяются по всему миру. Общая пропускная способность сетевых стыков позволяет выдерживать высокие нагрузки с сохранением высочайшего качества доставки любого типа контента.

WorldofTanks — одна из наиболее популярных ММО-игр, использующих инфраструктуру G-CoreLabs. Это масштабная игра про сражения бронетехники середины XX столетия, захватившая внимание 160 млн пользователей по всему миру, благодаря увлекательному игровому процессу, реалистичным картам и декорациям, а также атмосферным сражениям достоверной бронетехники и танков. Игра является обладателем множества престижных наград, включая GoldenJoystickAward.

Константин Колесов, Руководитель по стратегическому развитию передачи данных Билайн Бизнес:

— Еще несколько лет назад «широкий» интернет-канал в квартиру считался показателем высокого качества услуги доступа в интернет. Сегодня этого недостаточно. Необходимо обеспечить отличную доступность контента. Особо остро это чувствуют пользователи онлайн-игр, для которых миллисекунды, затраченные на прохождение по сети пакета информации, могут решить исход боя.

Собственная магистральная сеть и опыт Билайн позволяет обеспечить прямое включение контента в сеть Билайн и сократить расстояние между нашими пользователями и игровыми серверами.

Мы планируем дальнейшее расширение сотрудничества и ожидаем появления на российском рынке интересных ресурсов в CDN-сети G-CoreLabs.

Дмитрий Степанов, ведущий менеджер по развитию бизнеса G-CoreLabs в России:

— Один из наиболее важных факторов, благодаря которым контент-провайдеры выбирают G-CoreLabs — это минимальные задержки до потребителя в любой точке мира. Мы рады сотрудничеству с Билайн Бизнес, наши объединенные технологические возможности позволяют обеспечивать бесперебойную доставку медиа и игрового контента до игроков и пользователей.