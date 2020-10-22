Дело экс-мэра Миасса, подозреваемого в организации заказных убийств, прекращено

Виктор Ардабьевский Фото: архив КП
Уголовное дело экс-мэра Миасса Виктора Ардабьевского, который подозревается в организации заказных убийств, прекращено. Об этом появилась на сайте Московского областного суда.
— Уголовное дело прекращено по причине смерти подозреваемого, — сообщается на сайте суда.
Напомним, тело Виктора Ардабьевского нашли 2 октября в СИЗО «Матросская тишина», где он находился аж с 2013 года. Все это время велось расследование дела.
По данным следствия, экс-глава Миасса подозревался в участии в ОПГ «Турбазовские» и организации убийств двух бизнесменов. Оперативная группа ФСБ задержала Ардабьевского в октябре 2013 года. Поскольку делом занимались московские следователи, его определили в столичное СИЗО.
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