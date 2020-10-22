ЧМК раздал 20 тысяч саженцев деревьев жителям Челябинска

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») раздал бесплатно жителям города 20 тысяч саженцев. Комбинат дарит челябинцам молодые деревья уже третий год подряд.

Сотрудники комбината провели эту акцию совместно с экологической организацией «Зеленый город». Молодые деревья раздавали в оживленных точках города: около Теплотехнического института, в районе Северо-Восточного рынка и парка Тищенко. Все желающие горожане получили саженцы сосны, голубой ели, дуба, клена и уральского абрикоса. Кроме этого, жителям подарили яркие экосумки, которыми можно пользоваться вместо пластиковых пакетов.

Посаженные в прошлые годы саженцы хорошо прижились во дворах Металлургического района.

— Мы уже третий год дарим саженцы всем желающим горожанам. Это молодые деревья двух-трух лет, они хорошо приживаются в наших климатических условиях. Жители могут высадить их во дворе своего дома или создать импровизированную аллею, которая будет радовать весь район, — рассказал директор по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

— Раздача молодых деревьев всегда пользуется большой популярностью, людей приходит очень много — несмотря на большое количество саженцев, кончаются они быстро, — отметила директор экологической организации «Зеленый город» Кристина Пелевина.

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