В ядерном центре в Челябинской области произошла вспышка коронавируса

На предприятии отмечают, что заболеваемость за последний месяц резко выросла. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В уральском ядерном центре, который расположен в закрытом Снежинске, коронавирусом болеют 170 человек. На предприятии отмечают, что заболеваемость за последний месяц резко выросла. По данным на 21 октября, всего с начала пандемии заразились 217 работников, 47 — выздоровели. В основном болеют сотрудники из одного кабинета. При этом вирус выявляется не у всех контактировавших.

— Центр гигиены и эпидемиологии, к сожалению, перестал выдавать постановления на изоляцию контактных по работе, — говорит начальник отдела охраны труда РФЯЦ-ВНИИТФ Николай Хохлов. — Они «отрабатывают» только семейные очаги. В настоящий момент готовится письмо на имя руководителей подразделений предприятия. Нам нужно понимать, что делать с такими работниками для предупреждения распространения Covid.

По словам Николая Хохлова, до конца года в Снежинске заработает собственная ПЦР-лаборатория. Это позволит сократить сроки проведения тестов на ковид и увеличит количество исследований.

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