Алексей Текслер работает на международном форуме ШОС+

Алексей Текслер работает на форуме ШОС+. Фото: gubernator74.ru

В четверг, 22 октября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает на международном межпартийном Форуме «ШОС+». Глава региона — модератор круглого стола «Межрегиональное социально-экономическое сотрудничество стран ШОС: межпартийный аспект». Как подчеркнул Текслер, модерировать первую площадку форума для губернатора — большая честь.

Конечно, было бы замечательно принять гостей на южноуральской земле, но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в первоначальные планы.

— К счастью, онлайн-формат вполне позволяет общаться и развивать наше взаимодействие. Друзья, нашим странам нужно преодолеть негативное воздействие пандемии, обеспечить экономический рост для улучшения благосостояния граждан, цифровую трансформацию в интересах людей, продвигать экологическую повестку. Идти к достижению этих целей лучше вместе, укрепляя межрегиональное социально-экономическое сотрудничество наших стран, — сказал Алексей Текслер.

В июле губернатор Челябинской области работал в VIII межпартийном диалоге Россия - КНР. Он отметил, что в период пандемии всем странам пришлось решать одни и те же вопросы: профилактики, диагностирования и лечения заболевания.

Деловая активность заметно упала, и опять всем странам на государственном и региональном уровне потребовалось принимать меры поддержки бизнеса. Важно было сохранить трудовую занятость и уровень жизни людей. На межгосударственном уровне страны решали вопросы возврата туристов.

Потому так ценны и значительны межпартийные международные контакты. Совместные усилия государств дали им уникальный опыт нового сотрудничества.