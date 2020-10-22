Текслер рассказал на форуме ШОС+ о поддержке экономики региона в пандемию

Губернатор Челябинской области участвует в межпартийном форуме ШОС+. Фото: t.me/cheltodayru

Сегодня, 22 октября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает на международном форуме ШОС+. Мероприятия проходит в онлайн-формате, и глава региона модерирует круглый стол «Межрегиональное социально-экономическое сотрудничество стран ШОС: межпартийный аспект».

Коллегам по межпартийной работе из КНР Алексей Текслер рассказал о поддержке бизнеса в регионе в период пандемии.

Например, в пределах региональных полномочий региональная власть снизила налоговые ставки в нынешнем году для наиболее пострадавших отраслей.

Разработаны и действуют пять антикризисных программ по кредитованию и рефинансированию бизнеса.

— Мы полностью сохранили занятость на системообразующих предприятиях региона. Поддержку получили более трети всех организаций и предпринимателей. Государством поддержаны различные категории жителей, в первую очередь семьи с детьми. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы стимулировать инвестиционную активность. Действуют налоговые каникулы, инвестиционный налоговый вычет, специальный инвестиционный контракт, — сказал глава региона.

Эффективность решений власти мониторят через экономические показатели. На Южном Урале всегда готовы поделиться лучшими практиками с коллегами из других стран. И с интересом изучат опыт других регионов.