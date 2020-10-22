Жителям Челябинской области с ковидной пневмонией приходится ждать места в больнице

Пациенты с высоким поражением легких не могут попасть в больницу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Челябинской области жалуются на нехватку ковидных коек в больницах. Иногда пациентов с высоким процентом поражения легких не кладут в клинику из-за отсутствия свободных мест. А порой люди часами ждут освободившейся койки в кабине скорой.

— Самые напряженные в этом плане утренние часы, когда идет выписка пациентов. Кто-то ждет близких или такси, а кто-то хочет покинуть стационар в конце рабочего дня. И скорая согласует наличие свободных коек. Наверное, в этом случае больному лучше находиться в карете скорой, где присутствует медик и есть кислород, чем на стуле в приемном покое, — объяснила проблему заместитель министра здравоохранения области Виктория Сахарова.

Хотя такие случаи единичны, с этой позицией не согласилась первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Если место освобождается чуть позже, то и скорая пусть выезжает чуть позже, — заметила Гехт.

Тяжелее всего сейчас попасть в больницы Троицкого района. Недавно здесь открыли реанимацию для ковидных больных на восемь коек, но ее тут же заполнили. Гехт признала, что здесь вопрос с госпитализацией пациентов приходится решать в ручном режиме.

Всего в Челябинской области на 22 октября развернуты 5909 ковидных коек в 27 клиниках.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru