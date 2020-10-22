Стало известно, когда в аптеках Челябинска закончатся перебои с лекарствами от коронавируса

Больные не могут найти прописанные лекарства в аптеках.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Челябинская область решит проблему дефицита лекарств, которые необходимы для лечения коронавируса. Об этом во время брифинга с журналистами региона рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.
— Перебои случаются. Лекарства действительно отгружаются маленькими партиями. Но мы закупаем дополнительные препараты, отправили заявку в Минпромторг России и планируем создать в розничной сети аптек двухмесячный запас препаратов, необходимых для лечения коронавируса, — рассказала Ирина Гехт.
В стационарах Челябинской области, по словам Гехт, дефицита нет. Больные необходимыми препаратами обеспечены.
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