Погода в Челябинске на 23 октября 2020: ночью похолодает до -7

Погода балует горожан чистым снегом. Фото: Евгения ГУСЕВА

В горах под Златоустом спортсмены уже открыли лыжный сезон. Но в областном центре еще стоит осень. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 23 октября 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на пятницу температура опустится до -5…-7 градусов и пройдет небольшой снег. Если проснетесь рано, успеете сделать красивые фото. Днем в Челябинске потеплеет примерно до +2. Осадков уже не ждут. Денек прохладный, но следом синоптики обещают нам теплые выходные.

В субботу воздух прогреется до +4, а в воскресенье до +9 градусов.

В начале следующей недели в городе также не будет минусовых температур.

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