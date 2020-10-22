На форуме «ШОС+» Текслер рассказал об экспорте во время эпидемии

- Фото: gubernator74.ru

В четверг, 22 октября, губернатор Алексей Текслер работал на международном межпартийном форуме «ШОС+», модерировал круглый стол «Межрегиональное социально-экономическое сотрудничество стран ШОС: межпартийный аспект».

Глава региона сообщил, что даже в период пандемии экспорт региона остается примерно на уровне прошлого года.

Текслер внес предложения в программу партии по поддержке региональных бюджетов на долгосрочную перспективу. Регионам, по словам губернатора, нужен проект «Народный бюджет», когда жители сами определяют приоритеты и влияют на распределение средств казны.

— Уверен, страны и регионы справится с вызовом пандемии, мы будем укреплять сотрудничество между регионами. Нужно создавать и поддерживать электронные площадки для общения. Активизация межпартийного взаимодействия позволит нам обмениваться опытом и находить новые решения для улучшения жизни наших граждан. Предлагаю проводить подобные диалоги на постоянной основе, — сказал губернатор.

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