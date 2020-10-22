На компанию, которая занималась подземным торговым комплексом в центре Челябинска, завели дело об уклонении от налогов

Эта же самая компания занималась возведением резиденции для главы Китая к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. Фото: chelchel-ru.livejournal.com

Прокуратура Челябинской области направила в суд материалы по уголовному делу в отношении руководства компании «Стройсвязьурал 1». Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным следствия, учредитель и директор ООО «Стройсвязьурал 1» при пособничестве замдиректора по правовым вопросам включили в налоговую декларацию заведомо ложные сведения о понесенных расходах. Тем самым компания уклонилась от уплаты налогов.

— В результате преступных действий обвиняемых в период 2017-2018 годов не был исчислен и уплачен налог на прибыль организаций в федеральный и региональный бюджеты на сумму свыше 27 млн. рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело в отношении руководства компании «Стройсвязьурал 1» рассмотрят в Советском районном суде Челябинска. Также на имущество обвиняемых наложен арест суммой в 4,9 млн. рублей.

«Стройсвязьурал 1» является девелоперской компанией, занимающейся проектированием и строительством офисных, развлекательных и торговых комплексов, а также гостиниц и спортивных сооружений. В 1999 году она строила подземный торговый комплекс «Никитинский», а в 2002 — торговый комплекс с автовокзалом «Синегорье».

Помимо этого, «Стройсвязьурал 1» строила в центре Челябинска гостиницу для главы Китая Си Цзиньпиня на время проведения саммитов ШОС и БРИКС. Однако возведение объекта было приостановлено, поскольку компания объявила о банкротстве.

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