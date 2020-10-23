В парке Пушкина рассказали, где появятся скульптуры лакея и пожарного, которые уберут с Кировки в Челябинске

С пешеходной Кировки пропала бочка пожарного Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

С пешеходной Кировки исчезнут сразу две скульптуры: пожарный с бочкой и лакей с каретой. Не стоит бояться, выбрасывать их не станут.

— В новой конструкции Кировки главный архитектор Павел Куртолапов не видит эти скульптуры. Мы их никуда не выкидываем. Сейчас их отреставрируют, а потом будут устанавливать в парке Пушкина. Это касается пожарного с бочкой и лакея с каретой, — рассказал директор МАУ «Сад им. Пушкина» Игорь Клеин.

Первой на реставрацию уехала бочка, ее планируют закончить до конца месяца. На очереди лакей.

Лакея с каретой тоже скоро уберут Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

— У нас нет возможности отремонтировать и бочку, и карету сразу, потому что нет места для двух скульптур, — добавил Игорь Клеин. — Бочку, наверно, закончат до конца месяца. С лакеем все сложнее, потому что скульптура бетонная и очень старая, вся рассыпается. Посмотрим, каким образом ее можно будет восстановить.

Пожарный с бочкой появится в парке со стороны улицы Цвиллинга, где раньше стояли «Губы», а лакей — в детском городке «У Лукоморья».

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