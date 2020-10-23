Ученые выяснили, как влияет уровень стресса на спортсменов во время пандемии коронавируса

Фото: пресс-служба ЮУрГУ

Ученые Института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета в сотрудничестве с зарубежными коллегами провели исследование, которое показало, как влияет уровень стресса на показатели спортсменов во время пандемии коронавируса. Ученые пришли к заключению, что во время пандемии, вызванной новой болезнью, спортсмены продемонстрировали более низкий уровень стресса. Помимо этого, они также выявили, какие стратегии борьбы со стрессом используют мужчины и женщины при занятиях спортом. Результаты этого исследования были опубликованы в высокорейтинговом научном журнале Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation (Q2).

Как проявляется стресс у спортсменов в условиях пандемии

Доктор педагогических наук, профессор Евгений Черепов и команда зарубежных ученых из Испании, Польши, Румынии, Словакии, Литвы, Ирана и Индонезии провели исследование, которое показало, что успешность спортсменов, находящихся на одном уровне мастерства, зависит от их индивидуальных различий, связанных с тем, как они переносят стресс.

Ученые хотели разобрать две гипотезы. Они ставили целью проверить утверждение, что внешний стресс и эмоциональное напряжение у спортсменов значительно выше в разгар пандемии, чем до ее начала. Помимо этого, деятели науки планировали удостовериться в предположении, что люди, которые практикуют боевые искусства, реже используют активные стратегии борьбы со стрессом в разгар пандемии

— Более высокий уровень эмоционального напряжения, внешнего стресса и интрапсихического стресса наблюдался у польских и румынских спортсменов, занимающихся боевыми искусствами, в предпандемический период. Уровень стресса был выше перед пандемией, чем во время ее пика, когда самый низкий уровень эмоционального напряжения и внешнего стресса отмечался у спортсменов в Румынии, а самый высокий - в Литве и Испании. С другой стороны, самый низкий уровень интрапсихического стресса у спортсменов в Польше, а самый высокий – в Литве, поясняет Евгений Черепов.

Ученые пришли к выводу, что последствия пандемии не связаны с усилением субъективно воспринимаемого психологического стресса у спортсменов из стран, в разной степени затронутых пандемией. Использование неадаптивных стратегий выживания – отрицание, употребление психоактивных веществ, выход негативных эмоций и т. д. – позволяет снизить субъективно переживаемый стресс (эмоциональное напряжение, внешний стресс и интрапсихический стресс). Именно использование этих стратегий способствовало снижению уровня стресса у спортсменов, занимающихся единоборствами.

Какие стратегии используют мужчины и женщины для преодоления стресса

Для оценки регуляции стресса учеными использовалась методика COPE, которая выделяет 14 стратегий работы со стрессом. До пандемии в исследовании принимали участие 781 спортсменов-испытуемых, среди которых были 116 представителей боевых искусств из Польши, Румынии и Словакии. В период роста заболеваемости в исследовании приняли участие спортсмены из Венгрии, Индонезии, Ирана, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Словакии и Испании, — всего 1032 спортсмена, включающих 396 представителей боевых искусств. Проанализировав результаты опросов, ученые пришли к выводу, что мужчины и женщины по-разному справляются со стрессом.

— Мы выявили ключевые стратегии борьбы со стрессом в зависимости от половой принадлежности спортсменов. Вне зависимости от пола спортсмены использовали такие стратегии борьбы со стрессом как отрицание, сосредоточенность на эмоциях, выплескивание эмоций, принятие, а также медикаментозные способы борьбы со стрессом. Однако, мужчины чаще прибегают к такой стратегии, как самообвинение, а женщины предпочитают стратегию избегания. В целом мы сделали вывод, что во время пандемии, вызванной вирусом COVID-19, представители боевых искусств продемонстрировали более низкие показатели стресса, чем до пандемии, —поясняет Евгений Черепов.

Ученые подтвердили свою гипотезу о том, что спортсмены, которые занимаются боевыми искусствами, реже использовали проблемно-ориентированные стратегии борьбы со стрессом в разгар пандемии коронавируса. Однако они отмечают, что вне зависимости от рода занятий женщины чаще мужчин прибегают к использованию мысленного ухода от проблемы, концентрации на эмоциях и их активному выражению, а также использованию инструментальной и эмоциональной социальной поддержки. По их словам, эти особенности полностью соответствуют существующим данным о склонности женщин к эмоциональному реагированию и большей готовности использовать социальную поддержку в трудных ситуациях.

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