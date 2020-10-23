Суд оштрафовал вернувшуюся из Турции челябинку за несданный тест на COVID-19

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Челябинска вернулась с отдыха из Турции, но не стала проходить тест на коронавирус в течении трех дней с момента прибытия. На нее составили административный протокол по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Дело было передано в суд.

— 26.08.2020 туристка прибыла на территорию Российской Федерации из Турции на самолете. Однако в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации не прошла лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и не разместила информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 в ЕПГУ, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для пребывающих на территорию Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе Металлургического районного суда.

Сама туристка свою вину на суде отрицала. Она заявила, что у нее не было возможности пройти тестирование 27 августа, так как провела в дороге 18 часов. На следующий день, по ее словам, в местном диагностическом центре была большая очередь. А 29 и 30 августа выпали на нерабочие дни.

В итоге жительницу Челябинска признали виновной. Ей назначили наказание в виде штрафа размером в 7500 рублей. При вынесении вердикта суд учел наличие у нее на иждивении малолетнего ребенка, а также отсутствие другие подобных нарушений.

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