В Челябинске скорая помощь застряла на трамвайных рельсах

Скриншот с видео: Instagram.com / iulich

Инцидент произошел вечером, 23 октября, недалеко от челябинского вокзала. Машина скорой помощи застряла на рельсах. В результате этого образовалась пробка из трамваев.

— Машина так простояла около двадцати минут. Потом к ней подъехал эвакуатор и вытащил ее оттуда — рассказывает читатель КП-Челябинск.

Сейчас трамваи работают в штатном режиме.

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