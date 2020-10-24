Украли больше 12 миллионов: на «очистителей» реки Миасс в Челябинске завели уголовное дело

Экскаваторы-амфибии все лето чистили Миасс Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура Челябинской области нашла нарушения в исполнении контракта по очистке реки Миасс. Данные проверки ведомство отправило в следственные органы, и теперь принято решение о возбуждении уголовных дел.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении неустановленных лиц из числа работников ООО «Акватехника» по факту хищения бюджетных средств в сумме свыше 12 млн рублей, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Компания заключала контракт с Минэкологии региона, которое приняло выполненные работы. В связи с этим возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1.1. ст. 293 «Халатность». Дальнейший ход расследования прокуратура взяла под свой контроль.

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