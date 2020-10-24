На уборку первого снега в Челябинске вышли рабочие и спецтехника

Активная уборка идет в разных районах города
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Сегодня, 24 октября, челябинские подрядчики начали активную уборку первого заметного снега в этом году. Как сообщает пресс-служба мэрии, с ночи на улицах работают 213 дорожных рабочих и 85 единиц техники: 23 КДМ, 30 МТЗ, 19 погрузчиков и 13 самосвалов.
— Производится подметание проезжей части и тротуаров, подсыпка опасных участков противогололедной смесью: спуски, подъемы и мосты, — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.
Уточняется, что в смеси не используются реагенты. В администрации также призвали автомобилистов соблюдать ПДД и поменять резину с летней на зимнюю.
Фото: пресс-служба администрации Челябинск
Фото: пресс-служба администрации Челябинск
Фото: пресс-служба администрации Челябинск
Фото: пресс-служба администрации Челябинск
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