На уборку первого снега в Челябинске вышли рабочие и спецтехника

Активная уборка идет в разных районах города Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Сегодня, 24 октября, челябинские подрядчики начали активную уборку первого заметного снега в этом году. Как сообщает пресс-служба мэрии, с ночи на улицах работают 213 дорожных рабочих и 85 единиц техники: 23 КДМ, 30 МТЗ, 19 погрузчиков и 13 самосвалов.

— Производится подметание проезжей части и тротуаров, подсыпка опасных участков противогололедной смесью: спуски, подъемы и мосты, — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

Уточняется, что в смеси не используются реагенты. В администрации также призвали автомобилистов соблюдать ПДД и поменять резину с летней на зимнюю.

Фото: пресс-служба администрации Челябинск

Фото: пресс-служба администрации Челябинск

Фото: пресс-служба администрации Челябинск

Фото: пресс-служба администрации Челябинск

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