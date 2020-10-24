Поезда из Челябинска в Санкт-Петербург и Москву перестанут ходить из-за коронавируса

В период пандемии пассажиропоток снизился Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поезда, следующие из Челябинска в Москву и Санкт-Петербург, временно перестанут ходить. Об этом сообщили в компании «Российские железные дороги». Из-за пандемии снизился пассажиропоток, поэтому было принято решение сократить количество маршрутов.

— Отменяется курсирование отправлением из Челябинска в Санкт-Петербург с 10 ноября по 24 ноября, отправлением из Санкт-Петербурга с 12 ноября по 26 ноября. А также из Челябинска в Москву с 3 ноября по 19 декабря по нечетным числам, отправлением из Москвы с 5 ноября по 21 декабря по нечетным числам, — сообщается на сайте РЖД.

Пассажиры, которые уже купили билеты на вышеуказанные даты, могут без проблем вернуть деньги в полном объеме.

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