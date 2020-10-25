Челябинец изрезал жену ножом и бросил умирать в лесу

Мужчина нанес несколько ножевых ранений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шокирующая история произошла в Металлургическом районе. На дороге обнаружили 33-летнюю женщину с ножевыми ранениями. Инцидент произошел в ночь на субботу, 24 октября.

С слов пострадавшей, 64-летний супруг вывез ее в лес, нанес несколько ударов в область головы и шеи и оставил умирать. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

— Сообщение поступило из больницы, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Личность мужчины установлена. Сейчас устанавливается степень вреда, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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