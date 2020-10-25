Сотни дорожных машин устраняли последствия снегопада на дорогах Челябинской области

Фото: Миндортранс Челябинской области

Сотни единиц техники устраняли последствия снегопада на дорогах Челябинска и области в минувшие сутки. Работа продолжается.

— Сегодня днем, 25 октября, на улицах Челябинска работает 79 единиц техники и 203 дорожных рабочих. Производится подметание проезжей части и тротуаров, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

В области на дорогах регионального значения всю ночь работали 107 единиц техники.

— В большинстве районов осадки ночью прекратились. В Аше и Сатке — дождь, — сообщили в пресс-службе миндортранса.

На трассе М5-Урал более 250 единиц техники находится в дежурном режиме, имеется полный запас противогололедных материалов. В зоне действия циклона оказалась дорога от Миасса до границы с Башкирией и подъезд к Екатеринбургу.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

По данным челябинского гидрометцентра, в ночь на понедельник ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные. Температура воздуха -1..+4. Завтра днем облачно, мокрый снег и дождь, местами сильные. В Челябинске — без осадков. Днем +4..+9, на севере до -1. Ветер северо-восточный, северный ночью 2-7, днем 7-12, отдельные порывы 17-22 м/с.

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