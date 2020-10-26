Москва даст денег Челябинску для бесплатных лекарств COVID-пациентам

Челябинская область одной из первых в стране обеспечила амбулаторных ковид-пациентов групп риска бесплатными препаратами. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

Челябинская область одной из первых в стране обеспечила амбулаторных ковид-пациентов бесплатными лекарствами. По распоряжению губернатора Алексея Текслера из бюджета региона выделено более 60 млн. руб. на обеспечение лекарствами людей групп риска.

Препараты получают и выдают медсестры поликлиник. Ведутся журналы учетов, где указано, кто из пациентов и сколько лекарств получил. Получивший лекарства ставит в журнале свою подпись. Кстати, лекарства развозят по домам. Сейчас на амбулаторном этапе препаратами в Челябинской области обеспечено 1755 пациентов.

В понедельник, 26 октября, на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусной инфекции первый замгубернатора Ирина Гехт сообщила, что федеральные власти распределят между регионами пять средства для лекарственного обеспечения амбулаторных ковид-пациентов:

— На федеральном уровне принято решение о выделении субъектам РФ пяти миллиардов на бесплатное лекарственное обеспечение граждан, проходящих лечение на амбулаторном этапе. Значит, в регион поступят дополнительные деньги на эту программу. Мы важное решение приняли задолго до сегодняшнего дня. Федеральные средства станут большим подспорьем.

Кстати, сейчас на амбулаторном этапе препаратами в Челябинской области обеспечено 1755 ковид-пациентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru