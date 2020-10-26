Лежал на рельсах, не реагируя на сигнал: в Челябинской области мужчину переехал грузовой поезд

Мужчина лежал на рельсах, не реагируя на сигналы поезда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области грузовой поезд переехал лежащего на путях 35-летнего мужчину. Трагедия произошла в минувшую субботу, 24 октября, в 5:35 на 6 пикете 2003 км перегона «Миасс-1 — Флюсовая». Инцидентом заинтересовались в Уральском СУ СКР на транспорте, теперь следователи проводят проверку.

— Установлено, что в момент приближения грузового состава мужчина лежал на рельсах, не реагируя на сигналы поезда. Машинист поезда подал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось из-за близкого расстояния, — рассказали в пресс-службе Уральского СУ СКР на транспорте.

Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для уточнения причины смерти. Следователи уже опросили машиниста и помощника грузового состава, нашли родственников мужчины и собрали информацию о личности умершего.

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