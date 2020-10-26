Восемь процентов южноуральецв считаются официально безработными

По уровню безработицы Челябинская область на 59 месте среди регионов России. В поисках занятости сейчас почти 8% южноуральцев, сообщает телеграм-канал «Челябушка» со ссылкой на исследование РИА Новости. Согласно публикации, практически нет проблем с работой в Москве, Югре и на Ямале, наихудшее положение в Чечне, Тыве и Ингушетии.

— То, что наш регион окажется даже не в серединке, а ближе к хвосту, было легко спрогнозировать. В период карантина мы следили за цифрами, которые исправно выдавало управление по труду. Пик пришелся на сентябрь, когда на учете значилось около 90 тысяч человек, — рассуждают авторы «Челябушки». — Впрочем, больший интерес вызывает все-таки показатель оттока: за полтора месяца с биржи вакансий снялись четыре тысячи южноуральцев. Причина прозрачная (не берем благополучно нашедших работу) — это отмена ковидных надбавок.