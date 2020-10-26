Поликлиники Челябинской области накажут за очереди в коридорах

В поликлиниках области - столпотворение.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В минздраве Челябинской области создали специальную комиссию, которая уже на этой неделе начнет проверять работу поликлиник. Жители области давно жалуются на то, что приема врача здесь приходится ждать часами, а в коридоре собираются толпы.
— В первую очередь, мы проверим поликлиники, откуда поступают такие жалобы. А потом пойдем в медицинские учреждения с большой плотностью приема, — заявила первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.
Также, по словам Сахаровой, минздрав собирается реагировать на частные жалобы из муниципалитетов и проблемные публикации СМИ.
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