Поликлиники Челябинской области накажут за очереди в коридорах

В поликлиниках области - столпотворение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минздраве Челябинской области создали специальную комиссию, которая уже на этой неделе начнет проверять работу поликлиник. Жители области давно жалуются на то, что приема врача здесь приходится ждать часами, а в коридоре собираются толпы.

— В первую очередь, мы проверим поликлиники, откуда поступают такие жалобы. А потом пойдем в медицинские учреждения с большой плотностью приема, — заявила первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.

Также, по словам Сахаровой, минздрав собирается реагировать на частные жалобы из муниципалитетов и проблемные публикации СМИ.

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