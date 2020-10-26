Семь + я. В Челябинске открылся 10 фестиваль для семей, воспитывающих детей-сирот

Губернатор открыл областной семейный фестиваль. Праздник впервые прошел в онлайн-режиме. Фото: gubernator74.ru

В понедельник, 26 октября, губернатор Алексей Текслер открыл X областной фестиваль для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году праздник поменял формат и впервые прошел в онлайн-режиме.

— Традиция чествовать ваши замечательные семьи родилась у нас в области давно. Каждый год мы приглашаем вас, чтобы в теплой, семейной обстановке наградить. В этот раз из-за пандемии мы отказались от традиционных очных встреч. В этом есть и определенный плюс — в этом году благодаря цифровым технологиям мы смогли пригласить на наше мероприятие гораздо больше участников — сегодня с нами на связи 600 человек. Приемные семьи — это настоящий пример ответственного родительства, — подчеркнул в приветственном слове губернатор Алексей Текслер.

Сегодня на Южном Урале семьи обрели 10 431 ребенок. Их мамами и папами стали приемные родители и опекуны. За 9 месяцев нынешнего годы свой дом обрели 1066 детей.

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