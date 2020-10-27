В Челябинске метет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинск и область всего за сутки погрузились в зиму. За окном валит снег и метет, пугающе воет ветер — выходить на улицу ох как не хочется. А ведь это еще начало рабочей недели. Мы узнали, когда в Челябинске закончится октябрьская метель.

По данным Челябинского гидрометцентра, во вторник, 27 октября, в Челябинске установится минусовая температура. В городе будет -3 градуса. Со вчерашнего вечера в областном центре идет сильный снег и метет, дорогие скользкие — осторожно.

Днем синоптики обещают продолжение снегопада, правда, снег будет не таким интенсивным, как ночью. Однако ветер все еще сильный, отдельные его порывы могут достигать скорости 23 метра в секунду, поэтому от метели пока не избавиться.

К ночи снег практически прекратится, а уже в среду потеплеет до +3 и стихнет ветер. По прогнозу синоптиков, метель закончится.

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