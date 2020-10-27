Из Челябинска в метель не могут вылететь несколько самолетов

Челябинск не выпускает самолеты в метель. Фото: Андрей АБРАМОВ

Непогода парализовала работу аэропорта в Челябинске. Отложен прилет и вылет сразу нескольких самолетов в различные регионы страны.

На земле остались самолеты на Краснодар, Санкт-Петербург и Москву, которые должны были подняться в небо в промежуток с пяти часов до семи часов утра.

Онлайн-табло аэропорта.

Судя по онлайн-табло аэропорта, приглашаться на регистрацию пассажиров начнут не раньше одиннадцати часов дня.

Самолеты, вылет которых запланирован на вторую половину дня, обещают поднять в небо по расписанию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru