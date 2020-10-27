Из Челябинска в метель не могут вылететь несколько самолетов

Челябинск не выпускает самолеты в метель.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Непогода парализовала работу аэропорта в Челябинске. Отложен прилет и вылет сразу нескольких самолетов в различные регионы страны.
На земле остались самолеты на Краснодар, Санкт-Петербург и Москву, которые должны были подняться в небо в промежуток с пяти часов до семи часов утра.
Онлайн-табло аэропорта.
Судя по онлайн-табло аэропорта, приглашаться на регистрацию пассажиров начнут не раньше одиннадцати часов дня.
Самолеты, вылет которых запланирован на вторую половину дня, обещают поднять в небо по расписанию.
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