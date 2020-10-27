С улиц Челябинска экстренно вывозят снег

Работы ведутся с ночи. Фото: пресс-служба мэрии.

Из-за метели в Челябинске осложнилась ситуация на дорогах. Привести городские магистрали в порядок старается мэрия. На улицы уже вышли полторы сотни специальных машин, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

— С утра на улицах Челябинска работает 148 единиц техники: 43 КДМ, 68 МТЗ, 28 погрузчиков, восемь самосвалов и один автогрейдер. Технике помогают 253 дорожных рабочих. Производится подметание проезжей части и тротуаров, формирование снежных залов, сбор и вывоз снега, — уточняют подробности в мэрии.

Власти города призывают челябинцев, у которых есть личный автомобиль, соблюдать правила дорожного движения, учитывать дорожную обстановку, а также поменять резину на зимнюю.

Телефоны диспетчеров Комитета дорожного хозяйства: 8-951-771-73-25 и 72-70-514.

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