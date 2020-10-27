Пассажирским автобусам запретили выезжать на трассы Курганской области

Пассажирам придется подождать хорошей погоды.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Непогода пришла и в Курганскую область. С вечера понедельника, 26 октября, здесь ограничили движение автобусов с пассажирами по местным трассам. Виной всему — обильный снег.
— Движение автобусов с пассажирами на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения области запрещено, — замечают в ГИБДД Зауралья.
Запрет продиктован ограниченной видимостью и падением температуры, оба фактора вкупе с метелью представляют угрозу для пассажиров.
Сотрудники Госавтоинспекции также рекомендуют на время непогоды воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов.
Ограничения движения пассажирского транспорта снимут, когда погода наладится.
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