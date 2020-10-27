Экс-полицейский из Челябинской области передавал данные по умершим в похоронную службу

Искать клиентов похоронщикам помогал полицейский.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Бывший сотрудник полиции из Усть-Катава осужден за взятку от похоронной организации. Деньги силовик получал за передачу сведений об умерших гражданах, сообщает пресс-служба прокуратуры по Челябинской области.
— Установлено, что мужчина передавал сведения об умерших гражданах в ООО «Ангел». Данная фирма занимается организацией похорон и предлагает другие связанные с погребением услуги. За помощь в поиске клиентов директор фирмы заплатил силовику 21 тысячу рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Бывшему полицейскому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права занимать должности в правоохранительных органах на три года.
Кроме того с подсудимого в пользу государства взыскана сумма взятки в размере 21 тыс. рублей.
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