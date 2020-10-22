«В морге и на кладбище могут не принять»: челябинцам навязывают услуги похоронщиков, пугая коронавирусом

Подчас люди ведутся на любые уловки, чтобы достойно проводить близкого в последний путь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

79-летний челябинец Иван (здесь и далее имена изменены) несколько лет испытывал проблемы с сердцем, пережил микроинсульт и практически не выходил из дома. В какой-то момент он просто перестал вставать с постели. Одним утром родственники заметили, что он перестал дышать, и вызвали скорую. Прибывшие врачи констатировали смерть, а затем сами вызвали участкового.

После отъезда бригады сыну умершего, который звонил по номеру 103 со своего телефона, поступил звонок с мобильного номера.

— Не помню, как представилась женщина. Она начала рассказывать о том, что сейчас много частных фирм, которые занимаются ритуальными услугами. Однако, в связи с пандемией коронавируса, тело могут не принять в морге или на кладбище. Она порекомендовала сотрудничать с одной известной в городе фирмой — якобы она является муниципальная и вывезет тело бесплатно, — рассказал сын умершего Виктор.

Он положил трубку, ни о чем не договорившись с женщиной. Виктор уверяет: никогда не имел дело с ритуальными услугами. Более того — даже в скорую ни разу не звонил.

— Спустя некоторое время на пороге нарисовались двое молодых людей, показали какие-то корочки. Я сначала подумал, что это участковые. Затем они сказали, что представляют разные ритуальные агентства. Одно из них — то, которое назвала звонившая женщина, — продолжает Виктор.

И без того убитых горем родственников потрясло, как быстро и легко утекли их данные.

КТО ЗВОНИЛ?

В Сети полно историй о том, как похоронщики сотрудничают с полицией или скорой. Периодически в новостную повестку попадают истории, как за это наказали того или иного сотрудника.

Год назад в Челябинске прогремел скандал: родственник умершей бабушки снял на видео разговор водителя скорой и похоронного агента, в ходе которого последний передавал некий сверток. Как уверяет автор видео, это были деньги. В горздраве прокомментировали, что водитель встретил одноклассника, которого давно не видел.

По истории со смертью Ивана мы направили запрос в горздрав. Как и ожидалось, нас заверили, что станция скорой медицинской помощи не взаимодействует с похоронными службами. Везде стоят камеры, а разговоры записываются.

— Данные об умерших не передаются в указанные организации, — говорится в официальном ответе.

Журналист КП-Челябинск позвонила по мобильному номеру, с которого позвонили сыну умершего после отъезда бригады. Запись разговора имеется в редакции.

— Здравствуйте! Куда я попала?

— Диспетчерская служба. Слушаю Вас, — ответил женский голос.

— Это скорая?

— Да.

Утверждать на 100%, что это была скорая, мы не можем, ведь собеседница могла представиться кем угодно. КП-Челябинск отправила номер и запись разговора в горздрав.

Мы позвонили в агентство ритуальных услуг. Его руководитель, представившийся Дмитрием Борисовичем, заявил, что информацию им никто не сливает — родственники звонят сами.

— Люди нам сами звонят. Мы давно работаем, больше 20 лет, нас много кто знает. Понятия не имею, кто мог сообщить, — ответил он.

ДЕЛА НЕ РАССЛЕДУЮТ

Между тем, жалобы от родственников умерших периодически поступают, признают в горздраве. То ритуальщики приезжают вместе с бригадой скорой, то звонят, представившись полицейскими. И все стрелки на медиков. По всем случаям направляли заявления в следственный комитет, но силовики нарушений не находили.

— Согласно полученным ответам, оснований для проведения проверки не имелось в связи с отсутствием сведений о совершении преступления и конкретных данных о признаках преступления. Указанные обращения были направлены по подведомственности в ГУ МВД по Челябинской области с последующим вынесением постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с отсутствием события преступления, — констатируют в горздраве.

Мы поговорили с председателем союза похоронных организаций Челябинской области Антоном Бавиным. По его словам, выяснение, кто сливает информацию – вопрос заинтересованности силовиков. Но больших расследований не проводится.

— Года два назад было громкое дело в полиции, после которого разогнали гражданских диспетчеров и посадили людей в погонах. И то возмутилась сотрудница, которую сделали крайней, — вспоминает Антон Бавин. — Сейчас это ушло «в поля». Участковые иногда «балуются», предоставлением информации.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМЕР ЧЕЛОВЕК

Похороны – процесс, прежде всего, эмоциональный. И подчас люди ведутся на любые уловки, чтобы с одной стороны достойно проводить близкого в последний путь, с другой — сделать это как можно быстрее. Мы подготовили инструкцию, как организовать весь процесс и на что можно рассчитывать.

1) Сообщить о смерти. Обратитесь в поликлинику (в рабочее время) или в скорую. Врачи констатируют смерть. Также нужно вызвать участкового — он должен убедиться, что не было криминала.

2) Транспортировка тела в торг. С тех пор, как УФАС признало соглашение с МУП «Мемориал» антиконкурентным, в Челябинске нет «казенного» предприятия, занимающегося подобными услугами. Поэтому, если ритуальщики будут представляться муниципалами, не верьте!

— Нужно обратиться в специализированную компанию. Если вы не хотите обращаться, позвоните в 112, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

На этом этапе нужно быть предельно осторожными.

— Недобросовестные игроки рынка звонят под видом различных служб и предлагают бесплатно вывезти тело. Суть такая: захватить паспорт умершего. Когда родственники выбирают другую организацию, попытка забрать документ заканчивается тем, что с них вымогают деньги. Ни в коем случае не отдавайте паспорт! В морге достаточно направления участкового. В крайнем случае: возьмите документ и съездите туда лично. Паспорт — основание для получения справки о смерти, а затем — свидетельства о смерти. Кроме того, он понадобится для заключения договора на погребение, — рассказал Антон Бавин. — Нужно разу оговаривать, сколько будет стоить. Обычно говорят так: если будете хоронить через нас, вывезем бесплатно, если через стороннюю организацию — 1000-2000 рублей.

3) Если нет сомнений в причинах смерти человека (чаще всего это продолжительная болезнь), вскрытие можно не делать.

4) Определитесь: похоронить или кремировать. В Челябинске есть только один крематорий, расположенной на улице Радонежской и он платный.

— В Челябинске 11 кладбищ. На «Смолинском» и «Лесном братстве» не хоронят, на «Успенском» и «Шершневском» — только родственные. На остальных семи, по закону, можно бесплатно получить землю не более пяти кв. м., — пояснили в пресс-службе администрации.

Обращаться нужно в службу городских кладбищ.

Как отмечает Антон Бавин, проблема заключается в отсутствии инвентаризации мест: не понятно, сколько свободных.

— Здесь подчас идет злоупотребление. Вас приводят куда-нибудь в болото и говорят: «Вот здесь место есть». Вы возмущаетесь, уходите с кладбища и тут к вам подходит человек, предлагающий респектабельное место за деньги. Оформляют это как копку могилы или обустройство. Кладбища не входят в сферу влияния ритуальных компаний. Они могут только договориться по поручению родственников или направить их, — рассказал Антон Бавин.

ЕСЛИ ВАМ ЗВОНЯТ ПОХОРОНЩИКИ

Установите на свой телефон программу, записывающую звонки. Аудио можно приложить к жалобе, что упростит работу надзорных органов. Это пригодится не только для несчастного случая, ведь очень часто поступают сомнительные звонки, якобы от банков или медцентров.

— Чисто по-житейски можно положить трубку, внести телефон в черный список. Юридически: жалуйтесь в УФАС на недобросовестную конкуренцию, в Роскомнадзор — на незаконное использование персональных данных. Также можно обратиться в полицию и прокуратуру, — советует Александр Щербинин. — Но, честно говоря, случаев, чтобы кого-то наказали, я не припомню.

При этом он отмечает, что чем больше будет жалоб и обращений, тем больше вероятность, что начнутся проверки, а сами ритуальщики поубавят свой пыл.

Даже если вы действительно хотите воспользоваться услугами ритуальных фирм, не спешите давать согласие. Лучше погуглите. Как минимум вам могут навязать самые дорогие условия.

— Соглашаясь на предложения звонящих вам, вы поощряете их активность, — отметил юрист.

P.S.

Возвращаясь с теме утечки данных об умерших, мы не могли не спросить председателя союза похоронных организаций о моральной стороне вопроса.

— Надо о морали спрашивать не с тех, кто купил информацию, а с тех, кто ее продал или передал, — отметил Антон Бавин. — Только в молчании людей я могу видеть корень зла, почему это не поднимается и не расследуется. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Жители Челябинска, потерявшие своих близких, не могут оперативно забрать тела из морга и похоронить родных по обычаю — на третий день. Вице-губернатор Ирина Гехт рассказала, почему вскрытие затягивается и как быть, если родственники уже заказали все необходимое. Как хоронят погибших от ковида читайте в нашем материале.

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