Мошенники предлагают билеты на чемпионат по фигурному катанию в Челябинске

В прошлом году Челябинск успешно принял этап серии Гран-при Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Федерация фигурного катания предупредила о мошенниках, которые продают билеты на грядущий чемпионат России в Челябинске, а также на четвертый и пятый этапы Кубка России по фигурному катанию, которые состоятся в Казани и Москве и этап Гран При «Кубок Ростелекома» в Москве. Если вы планируете посетить эти соревнования, будьте внимательны!

— Федерация убедительно просит всех поклонников фигурного катания не попадаться на уловки мошенников. В ближайшее время на официальном сайте ФФККР fsrussia.ru появится информация об официальных распространителях билетов на эти мероприятия, — информирует пресс-служба министерства спорта Челябинской области.

Не являются продавцами официальных билетов сайты: fs-tickets.ru, rostelecomcup.com, megasport-kassa.ru.

— Пользуйтесь, пожалуйста, только официальными билетными партнерами, — предупредили в минспорта.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию 2020/2021 пройдет в ледовой арене «Трактор» 22-27 декабря. Право его проведения Челябинск отвоевал у олимпийской столицы — города Сочи.

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